"Rilanciamo il mercato di Sant'Ilario"

E' una tradizione che ha sempre coinvolto molti cittadini e, quindi, necessita di essere preservata e rilanciata. Alla giunta di Nerviano retta dal sindaco Daniela Colombo, il consigliere comunale di opposizione della Lega Salvini Lombardia rivolge un invito preciso. E lo fa attraverso un'interpellanza. "I mercati - si legge nel documento - costituiscono spazi pubblici essenziali per la vita di una comunità, infatti non sono solo aree per la distribuzione e la vendita di beni e prodotti bensì sono luoghi di incontro, aggregazione e scambi relazionali, il mercato è un servizio pubblico rivolto alla collettività e agevola la costruzione di quel senso di appartenenza al luogo che fonda l'identità di un paese". Fatta l'introduzione generale, Cozzi entra nello specifico del mercato di Sant'Ilario. A suo avviso, il mercato del mercoledì mattina di via Mariani - largo Palatucci, infatti, soffre di una "crescente difficoltà". E quindi, aggiunge, occorre rilanciarlo con decisione. E questo a partire dalla considerazione che "Si recano diversi anziani a piedi e in bicicletta per fare i propri acquisti dall'ambulante di fiducia e di prodotti non altrimenti reperibili nella frazione". Da qui la richiesta di Cozzi su cosa il comune intenda fare per dare nuovo impulso al mercato di Sant'Ilario.

