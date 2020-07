Si accende la fiaccola

Nulla può fermare la fiaccolata di Inveruno, nemmeno il Covid! L'edizione 2020 si terrà domenica 6 settembre, partendo dal santuario di Oropa, in provincia di Biella.

Nulla può fermare la fiaccolata di Inveruno, nemmeno il Covid! L'edizione 2020 si terrà domenica 6 settembre, partendo dal santuario di Oropa, in provincia di Biella. Il programma prevede: partenza alle 6.30 dall’oratorio San Luigi di Inveruno, alle 9 la Santa Messa presso il santuario d’Oropa con accensione della fiaccola e a seguire, la partenza della fiaccolata. L'arrivo in piazza San Martino della fiaccola è prevista per le 21, con un momento di preghiera e l'accensione braciere. L’arrivo della fiaccolata darà inizio ai festeggiamenti per il nuovo anno oratoriano della comunità pastorale di Furato e Inveruno e alle attività sportive della SOI Inveruno. La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende: i trasferimenti da Inveruno a Oropa e ritorno e la maglietta celebrativa. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 agosto, inviando il modulo preposto alle mail: gio [dot] garav [at] gmail [dot] com oppure inveruno [at] chiesadimilano [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro