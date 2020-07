Due punti vendita a Robecchetto

Uno è, già, in fase di realizzazione, per il secondo è partito l'iter burocratico. Sorgeranno lungo la Statale 341, nel tratto tra il semaforo e la rotonda sopra la ferrovia.

Uno adesso e un altro poi. Il Comune è quello di Robecchetto con Induno, la location, invece, la strada Statale 341 (per intenderci, nel tratto compreso tra l'impianto semaforico all'incrocio con la via Arese verso la rotonda che passa sopra la ferrovia): è qui, infatti, che, nei prossimi mesi, sorgeranno due nuovi punti vendita, che andranno, così, ad ampliare ulteriormente l'offerta commerciale nel nostro territorio. "Riteniamo che siano opportunità importanti per il paese e per la cittadinanza di Robecchetto e Malvaglio e, più in generale, per il Castanese - commenta il sindaco robecchettese, Giorgio Braga - La prima struttura è già in fase di realizzazione (i lavori sono, ormai, partiti), mentre per la seconda, in questa fase, siamo nell'ambito dell'iter burocratico". Due nuove realtà, dunque, che vedranno la luce (da quanto si è saputo, dovrebbero essere Eurospin e MD, con altri marchi che potrebbero affiancarsi all'interno del secondo supermercato).

