Vecchio ospedale: guardia medica

La sede del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) sarà presto collocata nelle strutture del vecchio ospedale di Legnano. Lo comunica l'assessore regionale Gallera.

"La sede del servizio di continuità assistenziale sarà presto collocata nelle strutture del vecchio ospedale di Legnano. La precedente ubicazione, senza sala d'aspetto, non assicurava le prescrizioni previste per l'emergenza Covid". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Ats Città Metropolitana di Milano e l'Asst Ovest Milanese - spiega l'assessore Gallera - nel corso della fase più delicata della pandemia hanno dovuto individuare con urgenza una nuova sede per accogliere le Unità speciali di continuità assistenziale e il servizio di guardia medica. L'Azienda sanitaria territoriale aveva indicato la sede di Parabiago (a 15 minuti da Legnano), già disponibile, e attivato le strutture in tempo reale per non interrompere le prestazioni". "Nelle prossime settimane - conclude l'assessore Gallera - anche l'attività ambulatoriale tornerà a Legnano, negli edifici del vecchio ospedale, che sarà un riferimento importante per la sanità territoriale e per i servizi dedicati alla fragilità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro