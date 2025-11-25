Arturo: nato numero 1000

I numeri confermano questa continuità di cura: nel 2024, all’Ospedale di Legnano, si sono registrati 1034 nuovi nati.

Si chiama Arturo il millesimo nato del 2025 all’Ospedale di Legnano. Un nome semplice e forte, che quest’anno segna un traguardo simbolico per il reparto di Neonatologia diretto dalla dott.ssa Laura Pogliani, dove il piccolo e la sua mamma sono stati dimessi in perfette condizioni di salute. Il bimbo è venuto alla luce con un parto naturale e, come raccontano i genitori, tutto il percorso – dalla gravidanza al post parto – è stato vissuto “con premura, umanità e professionalità grazie a un’équipe che ci ha accompagnati in ogni momento con attenzione e delicatezza”. Parole che parlano da sole e che restituiscono il clima di accoglienza e dedizione che caratterizza la struttura legnanese. A nome dell’ASST Ovest Milanese, il Direttore Generale Francesco Laurelli ha voluto rivolgere le proprie congratulazioni alla famiglia, sottolineando l’importanza di un traguardo che racconta anche la fiducia crescente delle famiglie nel sistema sanitario territoriale. Un ringraziamento particolare è arrivato anche dal Direttore Sanitario Valentino Lembo, che ha ricordato la qualità dei percorsi nascita di Legnano e Magenta e l’impegno quotidiano di tutti gli operatori coinvolti: medici, ostetriche, infermieri, tecnici e personale sanitario dei reparti di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria-Neonatologia. I numeri confermano questa continuità di cura: nel 2024, all’Ospedale di Legnano, si sono registrati 1034 nuovi nati. Un dato che si avvicina al ritmo dello scorso anno e che testimonia la solidità e la centralità del Punto Nascita nella rete ospedaliera dell’Ovest Milanese. La storia di Arturo è dunque molto più di un annuncio di cronaca: è il simbolo di una comunità che cresce, di un ospedale che continua a investire in qualità e competenze e del legame profondo che unisce le famiglie ai professionisti che ogni giorno lavorano per accogliere al meglio nuove vite.

