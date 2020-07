L'Alto Milanese in mobilità sostenibile

Coinvolgimento degli esercizi commerciali e lancio di un concorso fotografico: dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, si rilancia 'L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile'.

Coinvolgimento degli esercizi commerciali e lancio di un concorso fotografico: dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, si rilancia 'L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile', articolato progetto al quale partecipano i Comuni di Legnano, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese, destinatario di un finanziamento del Ministero dell’Ambiente. Fino al 27 settembre è possibile partecipare gratuitamente al concorso fotografico 'Scatta la mobilità sostenibile e l’ambiente', organizzato in collaborazione con l’Archivio Fotografico Italiano. Tre le categorie del contest: inquinamento; mobilità sostenibile; comportamenti virtuosi e ambiente. Ogni partecipante può competere inviando fino a un massimo di tre foto per ogni categoria. In palio, tre buoni da 200 euro e altrettanti da 100 da utilizzare in esercizi commerciali del territorio accreditati che vendono prodotti legati all’ambiente e alla mobilità sostenibile (a titolo di esempio: biciclette e relative attrezzature, monopattini, veicoli elettrici, colonnine di ricarica, libri a tema, prodotti eco-sostenibili). Prevista la possibilità di allestire una mostra contestualmente alla premiazione. Gli esercizi commerciali che vendono prodotti legati alla sostenibilità ambientale possono accreditarsi per ricevere i buoni mobilità. Tutti gli esercizi dei Comuni coinvolti possono, inoltre, aderire al progetto proponendo collaborazioni (per esempio l’organizzazione di eventi tematici, azioni bike-friendly e simili) o sponsorizzazioni.

