La gestione del campo

La giunta di Arluno del sindaco Moreno Agolli, ora, sul campo sportivo di via della Repubblica compie un ulteriore passo: individuare chi possa prenderlo in gestione per gli anni a venire.

Per il suo irrobustimento ha messo in campo una cifra significativa: circa un milione di euro. La giunta di Arluno del sindaco Moreno Agolli, ora, sul campo sportivo di via della Repubblica compie un ulteriore passo: individuare chi possa prenderlo in gestione per gli anni a venire. Per farlo ha deciso di sondare il terreno su chi possa manifestare interesse per l'operazione. Ciò che sarà oggetto della gestione per il periodo intercorrente tra il prossimo settembre e agosto 2021 comprende il campo principale, quello d'allenamento e l'impianto di illuminazione. Come si evince tra le pieghe del documento in cui il comune apre all'individuazione degli operatori interessati, "il gestore dovrà rispettare e far rispettare il regolamento comunale per l'utilizzo delle strutture, dei locali, degli impianti, degli attrezzi e di ogni altro bene avuto in consegna e assicurare la vigilanza e la custodia degli impianti negli orari di apertura e di svolgimento delle proprie attività e collaborare per la vigilanza e custodia dei beni esclusi dalla propria attività e dalla gestione ma esistenti sul luogo e riservati ad altre attività sportive". Ai potenziali interessati è stato dato tempo per l'inoltro della candidatura fino al 31 luglio. L'assunzione della gestione riguarderà un campo sul quale l'amministrazione comunale arlunese punta molto come si può intuire anche dallo stanziamento messo in campo per le migliorie previste e costituirà, quindi, un'attività composita e delicata.

