Arrestato spacciatore

Martedì sera a Cuggiono, nel centralissimo vicolo San Gregorio, una pattuglia dei carabinieri ha fermato e messo agli arresti un cittadino italiano tra i 50 e i 60 anni.

Un'operazione probabilmente studiata e programmata da tempo, un volto 'noto' che è stato controllato e pedinato per tempo, per aver le opportune conferme. Martedì sera a Cuggiono, nel centralissimo vicolo San Gregorio, una pattuglia dei carabinieri ha fermato e messo agli arresti un cittadino italiano tra i 50 e i 60 anni. Appena intercettato, l'uomo non ha opposto resistenza e i militari dell'arma l'hanno informato dei luoghi in cui era stata ritrovata la droga che poi era solito rivendere. Questo ennesimo arresto, si inserisce nell'opera di prevenzione delle forze dell'ordine per cercare di ridurre al diffusone della vendita e consumo di droga nei nostri paesi, fenomeno ancora molto diffuso e che spesso arriva a intercettare anche giovanissimi.

