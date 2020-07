Toia per il Centrodestra

Sarà l'avvocato Carolina Toia la candidata sindaco della coalizione di Centrodestra (Lega-Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d'Italia) alle prossime elezioni a Legnano.

La coalizione di Centrodestra, rappresentata da Lega-Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d'Italia, dopo un articolato percorso è giunta alla candidatura da proporre per le prossime elezioni amministrative di Legnano. "Il confronto, serrato ed impegnativo, ha generato la scelta a favore della città che tutti noi amiamo - scrivono - Il Centrodestra ha identificato nell'avvocato Carolina Toia la candidata da sostenere come prossimo sindaco. Riteniamo che la scelta di proporre una giovane donna, una professionista competente e determinata, che apprezza e condivide i principi aggreganti delle forze di centrodestra, sia la risposta per tutti i cittadini che puntano ad una ripartenza della nostra città. Vogliamo infine ringraziare Carolina per aver accettato la sfida mettendosi in gioco con noi".

