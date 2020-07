La patronale del Carmine

La patronale di quest'anno non vedrà feste 'laiche' ma tanti appuntamenti religiosi, come il 20° di ordinazione di don Massimo Fontana e la messa in suffragio dei defunti con Mons. Luca Raimondi.

Sarà una festa del Carmine insolita per Cuggiono. Niente iniziativa ‘laiche’, serate danzanti, musica, piazza San Giorgio chiusa e addobbata a festa. Ma la parte spirituale non si ferma, anzi, solo la processione purtroppo non si potrà svolgere, per le limitazioni normative del periodo. Ma domenica 19 luglio, alle 11, in Basilica, si festeggerà il 20^ di Messa di don Massimo Fontana; lunedì 20 (“Carmanin”) alle 10 la Messa per i defunti durante il lockdown con il Vescovo Luca Raimondi e la sera la tradizionale benedizione delle auto.

Ecco il programma completo:

Giovedì 16 luglio

8,30 - Santo Rosario

9 - Santa Messa con catechesi e benedizione

Venerdì 17 luglio

8 - Santo Rosario

8,30 - Santa Messa con catechesi e benedizione

Sabato 18 luglio

8 - Santo Rosario

8.30 - Santa Messa con catechesi e benedizione

9,15 - 11,30 - Confessioni

15 - 18 - Confessioni

Domenica 19 luglio

8,30 - 11 - 18 Santa Messa

10 - Castelletto, Santa Messa

11 - Santa Messa con don Massimo Fontana, 20° di ordinazione

15,30 - Vesperi

21 - Santa Messa

Lunedì 20 luglio

8.30 - Santa Messa alla Madonna Pellegrina

10 - Santa Messa con ricordo dei defunti presieduta dal Vescovo Mons. Luca Raimondi

20,45 - Benedizione automobili in piazza mercato

