Girasoli da record in giardino

Vittorio è il proprietario del giardino di Bernate Ticino ed è stato lui a coltivare i girasoli da record cresciuti fin verso il tetto di casa. Sono alti quasi 5 metri.

Che belli i girasoli che crescono nel giardino di casa, specialmente se salgono fino a cinque metri di altezza. Se non è un record da guinness poco ci manca, perché di solito nella nostra zona il fusto del girasole raggiunge al massimo i due metri. Invece, a Bernate Ticino, eccoli arrivare, appunto, quasi a cinque metri. Vittorio è il proprietario del giardino ed è stato lui a coltivare i girasoli da record cresciuti fin verso il tetto di casa. “Non abbiamo fatto nulla di speciale – ha detto – tutto in maniera naturale con una semenza che ho avuto lo scorso anno”. Soddisfazione personale e pollice verde per il bernatese. Sicuramente l'aria di campagna di Bernate avrà fatto il resto. Il giardino di Vittorio si trova poco distante dalla storica Canonica, in mezzo alla natura. E questo è il risultato. Girasoli da far invidia. Nella foto Vittorio, che è alto quasi due metri, accanto ai girasoli.

