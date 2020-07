Il PGT insieme

Giovedì 16 luglio, alle 21, al Parco Lambruschini, un incontro in presenza per discutere e affrontare il Piano di Governo del Territorio. Un altro momento di confronto.

Qual è la situazione dei servizi offerti ai cittadini a Magnago? Quali nuove esigenze si avvertono? E in quale direzione si dovrebbe tendere? Domande di stringente attualità che saranno al centro di un incontro programmato dall'Amministrazione comunale del sindaco Carla Picco per giovedì 16 luglio alle 21 nell'ambito della discussione sull'elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. Un punto su cui la giunta magnaghese ha da tempo espresso l'orientamento di coinvolgere attraverso una serie di occasioni pubbliche le varie voci del territorio, dall'imprenditoria ai commercianti, dai soggetti impegnati nel sociale ai cittadini comuni. La serata è in programma al parco Lambruschini, ma, nel caso in cui Giove Pluvio decida di mostrare i muscoli, sarà spostata all'interno della biblioteca. Il programma sarà caratterizzato da un'introduzione del centro studi Pim, cui seguirà l'indizione di due tavoli tematici, uno imperniato sul tema ambiente-abitare e l'altro su quello dei servizi. "Si cercherà di analizzare i caratteri urbanistico e territoriali - recita la nota della presentazione dell'evento - e le criticità del territorio". Per la partecipazione sarà necessaria la prenotazione compilando in anticipo il modulo online al link https://forms.gle/yQ94qyCXTMu2k7ft5 oppure, una volta arrivati, direttamente all’ingresso.

