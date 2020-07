Cairoli non è più capogruppo

L'attuale capogruppo di maggioranza di Cambiamo Arconate ha dato, proprio in queste ore, le dimissioni. La decisione è arrivata a causa di gravi motivi familiari.

La decisione è arrivata a causa di gravi motivi familiari. Fausto Cairoli, capogruppo in consiglio comunale con l'attuale squadra di governo di Cambiamo Arconate, si è dimesso proprio in queste ultime ore. E, subito, allora ecco che l'assessore Francesco Colombo ha voluto ringraziarlo per l'importante lavoro e il grande impegno messo in campo per il presente ed il futuro del paese. "Quando contattai Fausto in campagna elettorale per chiedergli di candidarsi con Cambiamo Arconate, il 'professore' accettò con grande entusiasmo e umiltà - scrive, dunque, Colombo - Dopo un’entusiasmante campagna elettorale e un anno passato insieme in Amministrazione, tutti gli abbiamo voluto un gran bene. Fausto è stato il nostro capogruppo, il nostro 'padre nobile', una persona di eccezionale caratura morale e professionale e di grande e indiscussa autorevolezza. Oggi si è dimesso per gravi motivi familiari. Perdiamo una persona importantissima, un amministratore serio, capace e sempre disponibile. Egoisticamente non avremmo mai voluto che questo accadesse e, fino all’ultimo, abbiamo cercato di temporeggiare. Ma a volte la vita stravolge i tuoi piani e ti mette di fronte a scelte dolorose, ma necessarie. Per questo rispettiamo la sua decisione, frutto di una lunga riflessione, e lo salutiamo con tutto l’affetto e la comprensione che merita. Grazie per quello che hai saputo insegnarci".

