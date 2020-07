Suor Rita lascia Buscate

Lascerà la Comunità Parrocchiale Suor Rita, direttrice per nove anni della scuola materna di Via Mazzini. In paese è invece previsto l'arrivo del coadiutore don Claudio.

Settembre di arrivi e partenze. Già qualche settimana abbiamo annunciato l'arrivo di Don Claudio, nuovo coadiutore, ma al contempo lascerà la Comunità Parrocchiale Suor Rita, direttrice per nove anni della scuola materna di Via Mazzini.

“È stata una presenza preziosa – commenta il parroco Don Piero - Ha davvero animato la scuola materna, ha saputo coinvolgere genitori e famiglie formando una vera comunità educante. Ha saputo creare anche una significativa rete di volontariato, che si è rivelata assolutamente indispensabile per la sopravvivenza della scuola. Ha inoltre migliorato la struttura, rendendola più moderna e funzionale alle nuove esigenze educative”.

Ora sarà destinata a una nuova comunità e a un nuovo Incarico, che non è ancora stato reso noto. “L’accompagniamo con la nostra gratitudine e con la nostra preghiera – prosegue don Piero - Al momento pare che non vi sarà una sostituta, per mancanza di capitale umano. È evidente che a settembre, alla ripresa della scuola, esprimeremo come comunità il nostro grazie a suor Rita e avremo modo di rileggere insieme i doni ricevuti in questi anni. Intanto raccogliamo la sua eredità più grande: il suo amore e la sua passione per la scuola, che rimane un’intuizione ancora attuale e che abbiamo la responsabilità di mantenere viva in questo momento assai critico”.

