Delpini a Busto Garolfo

Busto Garolfo si sta preparando ad accogliere martedì 21 luglio l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Il contesto della sua presenza sarà quello dell'oratorio feriale.

Le visite nel Legnanese, per lui, non sono una novità. E ogni volta è accolto con profonda dedizione spirituale e grande calore umano. Busto Garolfo si sta preparando ad accogliere martedì 21 luglio l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Il contesto della sua presenza sarà quello dell'oratorio feriale, organizzato nonostante il momento emergenziale foriero di molte difficoltà e con grande impegno ed entusiasmo dall'Unità Pastorale di Busto e Olcella. Per l'Arcivescovo meneghino sarà, quindi, l'occasione per apprezzare, oltreché gli sforzi compiuti dal mondo ecclesiale bustese per garantire ai ragazzi una proposta oratoriana a tutto impegno e divertimento, anche per segnare una sorta di ritorno alla normalità, sia pure con tutte le precauzioni sanitarie ancora necessarie. Tra i momenti più significativi della presenza di Monsignor Delpini è certamente da ricordare una processione da lui animata poco più di un anno fa quando a Legnano accompagnò spiritualmente molti fedeli dalla chiesa del Redentore a quella di San Magno.

