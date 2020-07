Grave incidente a Inveruno

Le condizioni, molto gravi soprattutto per un arto inferiore del motocilista, hanno richiesto l'intervento dell'Azzurra Soccorso di Cuggiono e dell'Elisoccorso.

Gravissimo incidente questa mattina alle 9 tra viale Lombardia e via Fratelli Gajetti a Inveruno. Lo scontro ha riguardato un'automobile e una motocicletta provocando gravi lesioni al motociclista di 47 anni. Le condizioni, molto gravi soprattutto per un arto inferiore del motocilista, hanno richiesto l'intervento dell'Azzurra Soccorso di Cuggiono e dell'Elisoccorso. Sulla dinamica dell'incidente non ci sono ancora certezze, anche perchè al momento, tutte le attenzioni sono state dedicate a stabilizzare il 47enne così da poterlo trasportare fortunatamente in codice giallo in Ospedale. Sembrerebbe che il motocilista sia di Villa Cortese, mentre l'automobile inverunese. Le gravi lesioni alla gamba destra sarebbero conseguenza della caduta della moto, dopo l'impatto, sulla gamba stessa schiacciandola.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro