Sono tornate le campane

Protagoniste della vita di generazioni di bernatesi, hanno scandito il lento scorrere del tempo. Ora, restaurate, sono tornate sulla torre campanaria della Canonica.

Era il 1925 quando furono posizionate le otto campane, ad oggi ancora in uso, nella torre campanaria adiacente alla Canonica di Bernate Ticino. Protagoniste della vita di generazioni di bernatesi, hanno scandito il lento scorrere del tempo. Con il loro magico suono hanno annunciato nascite, matrimoni, giorni di festa e anche giorni di dolore. Lo scorso settembre, dopo quasi cento anni di onorato servizio, sono state smontate e rimosse per un’importante e necessaria opera di restauro. Un evento unico e spettacolare al tempo stesso. Venerdì 3 luglio la ditta Trebino, che ha curato il restauro, ha riportato “a casa” le otto maestose campane. Mesi di duro lavoro, eseguito presso Uscio – Genova, che hanno permesso la realizzazione di un importante restauro, grazie al quale le campane sono tornate allo splendore delle origini. Le campane sono state posizionate nel giardino della casa parrocchiale, per permettere a tutti i bernatesi e non di ammirarne il fascino e la bellezza senza tempo. Giovedì 9 luglio sono state riposizionate all’interno della torre campanaria.

