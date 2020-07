Saranno 2 o 4 liste?

Una situazione in lenta, lentissima, evoluzione. Ma al momento, le certezze ufficiali, sono poche. Si attende la conferma di 'Agorà', mentre Lega Nord e Bienati potrebbero non correre.

Una situazione in lenta, lentissima, evoluzione. Forse fin troppo, pensando che tra meno di un mese sarà il momento di chiudere le liste e prepararsi per la campagna elettorale che porterà al voto amministrativo del 20 settembre. Ma al momento, le certezze ufficiali, sono poche. Se da un lato ‘Cuggiono Democratica’ ha presentato la candidatura di Giovanni Cucchetti, e progressivamente sta proponendo i nuovi giovani e i volti storici che compongono il gruppo, gli altri gruppi non si espongono direttamente. Da diverse indiscrezioni sembra che Francesco Maria Bienati non si presenterà con una sua lista e, forse, nemmeno la Lega Nord correrà ufficialmente per il voto amministrativo. Un ‘salto’ che darebbe più tempo alla riformulazione del gruppo locale. Di certo si presenterà ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ che sta annettendo al proprio interno diverse personalità e che attende di svelare il proprio candidato. E Maria Teresa Perletti? E Luigi Tresoldi? Nulla appare ancora definito, così come si attende la conferma del ruolo di ‘Agorà’: sarà lista autonoma o in accordo con qualche altro gruppo?

