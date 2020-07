Schiamazzi in piazza

Piazza Carroccio: la segnalazione, anche via social, fatta da diversi cittadini della zona che chiedono al sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco di intervenire.

Che sia uno dei luoghi privilegiati della socialità del paese non vi è dubbio. Lo dicono la sua storia, la sua posizione di centralità e anche la vitalità commerciale che la caratterizzano. Ma lei, piazza Carroccio, risulta talora 'umiliata' da alcuni episodi che turbano la pubblica quiete. E tra questi figurano gli schiamazzi di alcuni ragazzi fino a tarda ora. Quando, cioè, molti sono già entrati o stanno per entrare tra le braccia di Morfeo perché il giorno dopo gli impegni lavorativi bussano alla porta e vorrebbero assicurarsi un sonno ristoratore degno di tal nome. Ma questo, talora, risulta proprio impossibile in quel punto. Da qui la segnalazione, che corre anche via social, fatta da diversi cittadini della zona che chiedono al sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco di intervenire, chiamando a sostegno anche le Forze dell'ordine, per dichiarare guerra a questo malcostume. E nella consapevolezza che divertirsi, in una calda stagione all'aperto e dopo avere sofferto la lunga chiusura causa Covid-19, può anche essere compreso, ma non se questo si traduce in una negazione a chi cerca la quiete di esercitare il proprio diritto.

