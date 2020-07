Riaprono parchi e area cani

Parchi comunali e area cani: si riaprono. A comunicarlo è il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti. Gli spazi torneranno utilizzabili, quindi, da sabato 11 luglio, dalle 8.30 alle 22.30.

Parchi comunali e area cani: si riaprono. A comunicarlo è il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti: "Dopo accurata sanificazione ad opera della Protezione Civile, d’accordo con il Comune, e pulizia delle aree verdi e dell’arredo urbano, da sabato 11 luglio si potrà tornare ad utilizzare, appunto, i parchi comunali delle vie Roma e Piave (Europa Unita), nonché l’area cani, dalle 8.30 alle 22.30 - scrive il primo cittadino - Si invita la cittadinanza a rispettare le misure di prevenzione indicate sulla segnaletica e, con particolare riferimento all’area cani, ad osservare le prescrizioni previste nel regolamento comunale per la tutela degli animali. Con l’occasione comunichiamo che, durante il periodo di chiusura, abbiamo provveduto a collocare all’interno dei parchi comunali nuovi cestini per la raccolta differenziata di piccoli rifiuti e mozziconi, nonché a sistemare l’area verde di via Paganini e via Puccini con la riparazione della pavimentazione e il posizionamento di nuovo arredo urbano, quale panchine e cestino per la raccolta di piccoli rifiuti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro