Avalos: da Busto alla A

La soddisfazione non è soltanto sua, ma di un intero Comune, Busto Garolfo. Robert Avalos, brillante arbitro uscito dal grembo della sezione di Legnano, è approdato in massima serie dove è stato protagonista della sfida tra Bologna e Sassuolo in qualità di assistente. Avalos ha finora accumulato nelle serie inferiori ben diciotto presenze che lo hanno segnalato come brillante astro nascente. Il suo battesimo ufficiale tra i professionisti è stato in Cremonese-Virtus Francavilla, sfida vinta dai grigiorossi per 4-0, e ultimamente ha avuto un ruolo di rilievo nella gara d'alta quota in cadetteria tra Crotone e Benevento vinta dai pitagorici, in corsa per il secondo posto garanzia per loro dell'accompagnamento dei sanniti in massima serie, per 3-0. Le felicitazioni a nome della comunità bustese hanno camminato sulle parole del sindaco Susanna Biondi: "Busto Garolfo fa il tifo per l'arbitro, bravo Robert".

