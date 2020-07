Linate riapre lunedì

L'aeroporto di Milano, chiuso per la pandemia di Coronavirus, è pronto a tornare operativo. Dal 13 luglio riapre: l'ufficialità è arrivata direttamente dall'Enac.

C'è adesso anche l'ufficialità. Perché dal prossimo 13 luglio l'aeroporto di Linate riaprirà. L'Enac ha comunicato la decisione di derogare al decreto del ministero dei Trasporti che prevedeva la riapertura dal 15 luglio, comunicandola in giornata a tutti gli operatori aeroportuali. Era il tassello finale che mancava per la riapertura dello scalo di Milano, chiuso per la pandemia di Coronavirus.

