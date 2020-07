Le benemerenze civiche

Il Comune di Nerviano ha deciso di raccogliere candidature volte ad individuare soggetti meritevoli del riconoscimento di una benemerenza civica. Le segnalazioni potranno essere inoltrate fino a mercoledì 30 settembre.

Chi si adopera per il bene della propria comunità, in genere, preferisce farlo nell'ombra, lontano da clamori e protagonismi. Ma, almeno una volta, questa sua dedizione esige un tangibile riconoscimento. E' per tale ragione che il Comune di Nerviano ha deciso di raccogliere candidature volte ad individuare soggetti meritevoli del riconoscimento di una benemerenza civica. Le segnalazioni potranno essere inoltrate fino a mercoledì 30 settembre. Tali benemerenze si prefiggono lo scopo di esprimere la riconoscenza della comunità nervianese a quanti si siano distinti, si legge nel testo diffuso dal Comune, "Con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, delle professioni, dell'agricoltura, del lavoro, della religione, della scuola, dello sport e del volontariato sociale". Un mosaico molto ampio nel quale ciascuna tessera ha messo il suo luccicante contributo allo sviluppo armonioso e responsabile del comune. Il riconoscimento è rivolto anche a coloro che abbiano svolto "Iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico", abbiano collaborato con le attività della pubblica amministrazione o compiuto atti di coraggio di solidarietà umana. I riconoscimenti saranno, poi, assegnati nel corso di una cerimonia e, comunque, entro il mese di dicembre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro