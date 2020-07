Il Comune di Canegrate invita i cittadini a partire da sabato 11 luglio a lasciare le mura domestiche per immergersi nella vita del paese. Ecco 'Cinegrate'.

Con un solo invito si propone di realizzare due obiettivi: garantire evasione con la proposta di una pellicola cinematografica e assicurare un ambito di socialità in cui scambiarsi chiacchiere sulla comunità e sulla vita. Ancora non sono noti i dettagli, ma intanto il Comune di Canegrate invita i cittadini a partire da sabato 11 luglio a lasciare le mura domestiche per immergersi nella vita del paese. Lo fa con l'iniziativa 'Scendi giù, c'è Canegrate'. E, appunto, con alcune proposte filmiche che saranno rese note denominate, con efficace gioco di parole, 'Cinegrate'. L'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Colombo, però, una cosa la specifica: che la rassegna non avverrà sempre in uno stesso luogo ma sarà itinerante abbracciando ogni settimana un punto di Canegrate. Un approccio volutamente enigmatico, quello sposato dal comune, proprio per creare maggiore attesa e in ossequio a quell'idea di 'sorpresa' di cui intende permeare l'iniziativa. E per sapere i dettagli, ha domandato più d'uno? Occorrerà consultare la pagina Facebook del Comune di volta in volta e il velo si spalancherà. E' certo che cinema e aggregazione, sia pure vissuta con le dovute misure precauzionali, siano due spade lucenti con le quali, anche sotto il cielo di Canegrate, sia possibile infilzare l'insidia del Covid-19.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro