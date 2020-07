Casa Associazioni rimandata

Progetto Casa delle Associazioni: rimandato a data da destinarsi. Compatibilmente con le priorità e le opportunità, si vedrà se vi sarà modo nel lungo periodo di dar vita a quest'opera.

Progetto Casa delle Associazioni a Buscate: rimandato a data da destinarsi. “Era un punto importante del nostro programma elettorale – spiega il sindaco Fabio Merlotti - Ma poi anno dopo anno si sono innestate altre priorità cui abbiamo dovuto dedicare maggiore attenzione. Però non abbiamo mai rinunciato all'idea di poter realizzare questo progetto. Siccome negli anni scorsi, indicando nei piani triennali che avremmo voluto fare questa cosa, le minoranze si sono sempre mostrate titubanti per via della mancanza di risposte certe sul dove, come e quando, ci avevano pregato di togliere il progetto dai piani, fino a quando non ci sarebbe stata concretezza. Noi proprio per soddisfare questa richiesta, l'abbiamo tolto dal piano triennale, non per questo lasciando cadere la cosa, anzi. Per cui, compatibilmente con le priorità e le opportunità che nel frattempo verranno fuori, vedremo se vi sarà modo nel lungo periodo di dar vita a quest'opera”.

