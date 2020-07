La Fiera di S.Martino si farà

“Chiaramente l'edizione 413 sarà totalmente diversa e ripensata rispetto alle precedenti – spiega il sindaco Sara Bettinelli – Stiamo definendo, allora, con quali modalità".

La fiera di San Martino si farà. Il Covid-19 stava tentando di mettere i bastoni tra le ruote anche alla manifestazione più iconica di Inveruno, ma non ce l'ha fatta. “Chiaramente l'edizione 413 sarà totalmente diversa e ripensata rispetto alle precedenti – spiega il sindaco Sara Bettinelli – Vista la pandemia, non c'è stato tempo né modo di organizzare i diversi padiglioni. Soprattutto per il divieto di assembramenti, non sarebbe stato possibile accedere all'area fieristica senza limiti come gli anni passati. Ma la fiera si terrà: dobbiamo ancora capire con che modalità, però sarebbe stato davvero un peccato interrompere una tradizione rurale, storica e culturale, che perdura da secoli e secoli”.

