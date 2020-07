Un bando per le associazioni

L'Amministrazione comunale di Casorezzo, guidata dal sindaco Pierluca Oldani, ha indetto un bando al quale si potrà prendere parte fino al 31 luglio. Un sostegno per le associazioni.

Ricreative, sociali o sportive. Le associazioni di Casorezzo rappresentano un multiforme ventaglio che, oltreché di passione, deve di necessità nutrirsi anche di un po' di ossigeno economico per poter portare avanti le sue attività. Per questo l'Amministrazione del sindaco Pierluca Oldani ha deciso di venire loro incontro indicendo un bando al quale si potrà prendere parte fino al 31 luglio. "Il Comune di Casorezzo - spiega il comune - riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni che operano nei settori della cultura, del sociale e dello sport, nella crescita e realizzazione della comunità locale e nella valorizzazione dell'immagine del comune di Casorezzo e del suo territorio". Per le realtà culturali sarà messa a disposizione una somma di 3.220 euro, per quelle sportive di duemila e per le sociali di mille. A valutare le proposte ritenute più meritevoli sarà una Commissione istituita dal comune. Al di là del fatto che quanto messo in campo dalle associazioni interessate non debba contrastare con i progetti dell'amministrazione comunale, si specifica che le iniziative dovranno essere effettuate sul territorio di Casorezzo. E si aggiunge che chi se ne farà promotore dovrà anche indicare come intenda sostenerle sul piano economico. I progetti dovranno essere rivolti alle fasce fragili o a quelle giovanili della popolazione cittadina e favorire la collaborazione tra i sodalizi casorezzesi. Per le associazioni vi è, quindi, la concreta possibilità di accedere ad un contributo in grado di poter accendere la luce su una loro idea in grado di creare beneficio per tutto il Comune. Un esempio cristallino di sinergia tra pubblico e privato sociale.

