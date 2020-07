Driade lancia l'e-commerce

Driade lancia il nuovo sito web, completamente rinnovato nel concept, nella veste grafica e nei colori che vedono l’alternarsi di bianco, rosso e nero.

Driade lancia il nuovo sito web, completamente rinnovato nel concept, nella veste grafica e nei colori che vedono l’alternarsi di bianco, rosso e nero. Intuitivo e di rapida consultazione, permette la fruizione ottimale da qualunque device; ovunque e in qualsiasi momento. La grande novità è rappresentata dello shop on line; un flagship store virtuale dove è esposta una selezione di prodotti delle collezioni Driade suddivisa per categorie con tutte le informazioni necessarie, raccontate in maniera chiara e immediata per poter effettuare ordini sia dall’Italia che da tutti i paesi europei. Si tratta di una vera e propria boutique on line con un customer service dedicato. Iniziativa questa assolutamente innovativa e all’avanguardia nel mondo del design. La navigazione da parte dell’utente diventa ora un’esperienza avvolgente alla scoperta di tutto quanto rende Driade e le sue collezioni uniche ed inimitabili; si va dalla descrizione del prodotto ai designers, fino ai progetti realizzati. Oltre al cliente finale il sito si rivolge anche ad un pubblico di architetti professionisti con un’area dedicata dove sarà possibile scaricare dati e informazioni tecniche. Anche il Contract ha una pagina dedicata con immagini dal forte impatto che raccontano i progetti più significativi. “In un momento così particolare, siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo sito.” dichiara Giuseppe Di Nuccio, amministratore delegato di Driade “Si tratta di uno strumento che inaugura una nuova tappa nel percorso del brand, assolutamente integrato e allineato come immagine e linguaggio con tutti gli strumenti di comunicazione di Driade. Siamo tra i precursori nel mondo del design Made in Italy ad aprire una boutique on line perché crediamo sia importante rivolgersi ad un pubblico più ampio, trasversale nelle generazioni e recettivo sui temi legati al design.” Il nuovo sito è consultabile al www.driade.com.

