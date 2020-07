Bimbi: pomeriggi insieme

Comune di Villa Cortese, scuola Materna Speroni Vignati, Protezione Civile e cooperativa Albatros hanno unito gli sforzi per organizzare pomeriggi di gioco e svago per i bambini.

Con una sola iniziativa si portano a casa due risultati di peso: consentire ai bambini di stare all'aria aperta, necessità che mai come di questi tempi si è manifestata soprattutto per loro, e fornire a ciascuno di questi un supporto educativo prezioso. Accade a Villa Cortese dove Comune, scuola Materna Speroni Vignati, Protezione Civile e cooperativa Albatros hanno unito gli sforzi per garantire il duplice obiettivo. L'iniziativa partirà mercoledì 8 luglio e durerà fino a giovedì 30 e, come spiegano gli organizzatori, "Offrirà in spazi aperti dei pomeriggi di gioco e svago dove i bambini si possano trovare accolti e guidati da educatori professionali". Di questi ultimi, in particolare, è evidenziato il ruolo di tutto rilievo nel garantire "Uno spazio di socializzazione ai bimbi della Materna che hanno risentito maggiormente dell'allontanamento forzato dal gruppo dei pari". Quartier generale dell'iniziativa sarà il parco di via Ferraris, situato a ridosso del Comune e in genere già particolarmente frequentato anche per la sua posizione centrale sul territorio villacortesino che lo rende appetibile e raggiungibile con facilità. Villa Cortese offre, quindi, ai suoi piccoli concittadini due aperture significative: una verso la natura e l'altra verso un potenziamento dei rapporti con i coetanei. Ambedue visti come imprescindibili fattori per una crescita armoniosa e responsabile.

