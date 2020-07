Zaia: "Così non va bene"

Nell'ultima settimana sono stati registrati 31, in leggero aumento. Per la prossima settimana, Zaia annuncia un'ordinanza con provvedimenti più severi.

"Io non so a chi fare i complimenti" esordisce in conferenza stampa il governatore del Veneto Luca Zaia. "Sta accadendo quello che vi avevo preannunciato: siamo passati dal rischio basso al rischio elevato. In Veneto abbiamo oggi un Rt di 1,63 mentre eravamo a 0,43". Zaia si riferisce al tasso di contagiosità del coronavirus: al numero medio di persone infettate da ciascun positivo.

L'indice è aumentato nell'ultima settimana nella regione, anche se l'epidemia resta nel complesso sotto controllo. Nelle ultime 24 ore il Veneto ha registrato un nuovo caso di contagio. Nell'ultima settimana sono stati 31, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. Per la prossima settimana, Zaia annuncia un'ordinanza con provvedimenti più severi.

