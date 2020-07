Sostegno alla Materna

La scuola Materna paritaria di Casorezzo, infatti, ha bisogno anche di un corposo sostegno economico per poter proseguire il suo prezioso ruolo sociale per il paese.

La volontà di andare avanti è tanta. Quella di essere ancora un punto di riferimento educativo per tanti giovani anche. Ma la passione non basta. La scuola Materna paritaria di Casorezzo, infatti, ha bisogno anche di un corposo sostegno economico per poter proseguire il suo prezioso ruolo sociale per il paese. Il discorso ha tenuto banco, tra gli altri, nell'ultima riunione indetta dal consiglio pastorale parrocchiale dove la necessità di addivenire ad una risoluzione del problema è emersa appieno. Un discorso verso il quale anche il Comune con il sindaco Pierluca Oldani in testa ha manifestato grande interesse nella considerazione della valenza primaria della struttura per la comunità. "La situazione finanziaria - ha spiegato il parroco don Eugenio Baio sull'ultimo numero dell'Informatore parrocchiale - appare sempre più critica e bisognosa di aiuti e contributi che le consentano di sopravvivere. La scuola non può più contare sull'intervento del bilancio della Parrocchia che, purtroppo, ha esaurito i suoi fondi anche a causa della chiusura delle sue attività nel periodo emergenziale". Insomma, qui non è in gioco soltanto la possibilità dell'asilo di continuare la sua meritoria attività, ma anche la necessità di salvaguardare un pezzo di storia casorezzese. La sfida è lanciata.

