Il 5x1000 per la Croce Azzurra

I volontari di Buscate sono sempre in prima linea per soccorrere ed aiutare il nostro territorio. Adesso, allora, tocca a noi fare qualcosa per loro, appunto donando il 5x1000.

L'impegno e la presenza costante per portare aiuto e soccorrere chi è rimasto coinvolto in un incidente, in un infortunio, ancora ha avuto un malore oppure si trova in situazioni di difficoltà e criticità. Loro, alla fine, ci sono sempre per tutti e noi e, allora, adesso è il momento che, appunto, noi facciamo qualcosa per loro. Sosteniamo i volontari della Croce Azzurra di Buscate con il nostro 5x1000 (C.F.93008260155). Un semplice gesto, ma un fondamentale contributo per l'importante realtà del territorio, da sempre in prima linea e punto di riferimento per la popolazione intera. E grazie a questo sostegno, si darà la possibilità di acquistare altro materiale per le ambulanze ed i vari dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza Coronavirus.

