Masini a teatro nel 2021

E' stato rinviato in autunno alla primavera 2021 il tour teatrale di Marco Masini. A chiusura del tour, l’imperdibile appuntamento live all’Arena di Verona.

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, è stato rinviato in autunno alla primavera 2021 il tour teatrale di MARCO MASINI.

A chiusura del tour, l’imperdibile appuntamento live all’ARENA DI VERONA, che si terrà il 30 settembre 2021 (recupero del 20 settembre 2020).

Queste le nuove date del tour teatrale:

10 aprile 2021 - ORVIETO, TEATRO MANCINELLI (recupero dell’8 aprile 2020 e del 16 settembre 2020)

11 aprile 2021 - MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (recupero del 16 aprile 2020 e del 24 novembre 2020)

19 aprile 2021 - BOLOGNA, EUROPAUDITORIUM (recupero del 30 aprile 2020 e del 13 ottobre 2020)

20 aprile 2021 - ANCONA, TEATRO DELLE MUSE (recupero del 18 aprile 2020 e del 17 novembre 2020)

24 aprile 2021 - BRESCIA, TEATRO DIS_PLAY (recupero del 25 aprile 2020 e del 28 ottobre 2020)

25 aprile 2021 - ZURIGO, KAUFLEUTEN CLUB (recupero del 14 aprile 2020 e dell’8 ottobre 2020)

30 aprile 2021 - TORINO, TEATRO COLOSSEO (recupero del 9 maggio 2020 e del 2 ottobre 2020)

4 maggio 2021 - GENOVA, TEATRO POLITEAMA GENOVESE (recupero del 19 maggio 2020 e del 18 ottobre 2020)

7 maggio 2021 - FIRENZE, TEATRO VERDI (recupero del 15 maggio 2020 e del 24 settembre 2020)

8 maggio 2021 - FIRENZE, TEATRO VERDI (recupero del 16 maggio 2020 e del 25 settembre 2020)

9 maggio 2021 - FIRENZE, TEATRO VERDI (recupero del 24 maggio 2020 e dell’8 novembre 2020)

12 maggio 2021 - VENEZIA, TEATRO GOLDONI (recupero del 12 maggio 2020 e del 14 ottobre 2020)

15 maggio 2021 - ASSISI, TEATRO LYRICK (recupero del 29 aprile 2020 e del 7 novembre 2020)

20 maggio 2021 - LECCE, TEATRO POLITEAMA GRECO (recupero del 22 maggio 2020 e del 13 novembre 2020)

24 maggio 2021 - MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (recupero del 28 maggio 2020 e del 25 novembre 2020)

27 maggio 2021 - PARMA, TEATRO REGIO (recupero del 18 maggio 2020 e del 27 ottobre 2020)

30 maggio 2021 - ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2020)

