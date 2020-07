Sponsor per le aree verdi

Per tenere ben desta l'attenzione sullo stato di quattro aree verdi cittadine, l'Amministrazione comunale di Arluno bussa alla porta dei privati cercando sponsorizzazioni.

Piacevoli lo sono. Per l'ambiente e per la vista. Ma, per poter risultare tali, esigono anche di essere mantenute a dovere. Per tenere ben desta l'attenzione sullo stato di quattro aree verdi cittadine, l'Amministrazione comunale di Arluno, guidata dal sindaco Moreno Agolli, bussa alla porta dei privati cercando sponsorizzazioni. Chi vi aderirà creerà un duplice beneficio.Alla collettività in termini di manutenzione di quelle aree e a se stesso sul piano della visibilità e dell'immagine. Le aree per cui il Comune ha deciso di compiere questo passo sono nelle vie Mazzali (novemila metri quadrati), Mauthausen (29 mila) tra le vie 8 ottobre e Cavalieri di Vittorio Veneto (5500) e zona autostrada (tremila). L'Amministrazione comunale intende emettere al riguardo un bando volto ad individuare gli interessati. "La cura di tali aree a verde - si legge nella delibera di giunta - darà allo sponsor la possibilità di promuovere la propria immagine legandola ad un'iniziativa che, oltre a recare vantaggio a tutta la comunità, è sicuramente di grande efficacia in termini di comunicazione pubblicitaria". Il fine della sinergia tra pubblico e privato è duplice: "Migliorare lo standard conservativo e mantenere le condizioni di igiene e decoro". Il progetto riguarda il periodo compreso fino al 2022.

