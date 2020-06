Riapre l'Auser Magenta

L'Associazione di Volontariato a sostegno della terza età e delle fragilità annuncia la ripresa pressocché totale dei servizi ausiliari ai cittadini.

L'Associazione di Volontariato a sostegno della terza età e delle fragilità annuncia la ripresa pressocché totale dei servizi ausiliari ai cittadini. "Sostegno mai mancato nemmeno durante le settimane del lock-down", sottolinea il presidente della onlus magentina, Nicola Branca.

"Durante l'Emergenza Covid-19, non abbiamo mai cessato di effettuare quei servizi di trasporto indispensabili, finalizzati alle cure croniche, alle terapie salvavita; questo è stato possibile grazie alla disponibilità generosa di alcuni nostri volontari i quali pur rientrando per motivi di età tra le categorie a rischio, hanno garantito alle persone cui fosse necessario il proprio apporto, trasportando ed accompagnandole nei centri di cura (in quel periodo anch'essi in situazione molto delicata)". Naturalmente, ogni servizio, trasporto, accompagnamento, è stato svolto attenendosi scrupolosamente alle direttive ministeriali di precauzione nei confronti del virus.

"Tengo a ringraziare pubblicamente coloro che tra i nostri iscritti si sono spesi con tanto altruismo, anche in questi difficili frangenti", sottolinea Branca.

UNA MENZIONE PARTICOLARE: Il presidente di Auser magentina non esita a fare una menzione particolare: "Da encomiare in particolare l'impegno davvero straordinario di un volontario, il quale si è letteralmente "fatto in quattro", facendosi carico di tantissimi servizi, addirittura triplicando la media settimanale: non mancheremo di omaggiare, ufficialmente come gruppo Auser, questo nostro associato , alla prima occasione opportuna", dichiara il presidente.

Già dal primo decreto, a fine febbraio, Auser Magenta ha inizialmente dovuto interrompere le attività aggregative, che tanta parte fanno nella mission dell'Associazione, la quale ha al suo centro il benessere globale della persona nella sua terza età: "Purtroppo sono saltate attività fondamentali sia per i singoli che per la collettività (dalle gite culturali alla sorveglianza davanti alle scuole, conferenze ed attività ricreative)", spiega Branca; "ma i nostri volontari sono in attività e nelle ultime settimane stiamo ripristinando quasi al 100% i trasporti e le attività di ufficio; a regime gli orti urbani (dove abbiamo introdotto un protocollo di sicurezza) e le attività di ufficio, i cui orari di apertura al pubblico tornano ad essere quelli consueti".

Ma le buone notizie non finiscono qui: "In questi giorni stiamo valutando la possibilità di riprendere a breve anche le attività sociali, sia come associazione privata che come servizio al pubblico: valuteremo con i nostri interlocutori ed in particolare con l'Amministrazione magentina il da farsi", conclude Branca.

Dunque, rimanete "sintonizzati" e rivolgetevi, per i nformazioni od in caso di bisogno, con fiducia all'Associazione di via Fanti 19 (Tel 02 97208161).

"Manterremo attiva l'informazione anche tramite canali social (su Facebook come Auser Magenta)

