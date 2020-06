Test a Vanzaghello: come funzionano?

Dopo la data, ormai, ufficiale (dal 2 luglio), adesso conosciamo meglio come si svolgerà lo screening di massa per la positività sierologica a Sars-Cov-2 (Covid-19).

Screening di massa per la positività sierologica a Sars-Cov-2 (Covid-19) a Vanzaghello: pronti... via! Ma se da una parte la data di inizio, ormai, si conosce (dal 2 luglio), dall'altra, però, la domanda che in molti si stanno facendo è: come funzionerà, più nello specifico, l'indagine epidemiologica? Innanzitutto, lo ripetiamo, l'iniziativa rientra in una ricerca scientifica di sieroprevalenza dell'università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Biomediche e Chimiche 'Luigi Sacco', quindi per quanto riguarda la partecipazione "E' su base volontaria - spiegano dal Comune - ed è aperta ai cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati in paese, ed anche ai minorenni (a partire dai 6 anni, previa richiesta esplicita ed autorizzazione dei genitori o dei tutori); non solo, perché potranno sottoporsi al controllo, in parallelo, pure quelle persone maggiorenni che, per motivi di lavoro, erano presenti giornalmente sul territorio vanzaghellese durante l'epidemia (ad esempio FFO, commercianti o impiegati di aziende locali). Mentre, è importante sottolineare, come non può prendere parte allo screening chi è sottoposto a quarantena fiduciaria e chi presenta sintomi febbrili, simil-influenzali o suggestivi di infezione acuta delle vie aeree". E sull'attività vera e propria, invece: "L'indagine è strutturata - continuano - in un test rapido (eseguito con la semplice puntura di un polpastrello, con il risultato che sarà disponibile nell'arco di qualche minuto) e, successivamente, a coloro che risulteranno positivi verrà, subito, eseguito un prelievo di sangue venoso e un tampone naso-faringeo, assieme ad ulteriori accertamenti. Da segnalare che prelievo e tampone verranno fatti anche ad alcuni soggetti con test negativo, estratti in modo casuale, da utilizzare, poi, per la ricerca". Mentre tornando alle prenotazioni, ci si potrà iscrivere sul sito comunale o telefonando al numero 0331/308971 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17; il sabato dalle 9 alle 12.30), compilando l'apposito questionario e il modulo di consenso informato (scaricabili sempre sul sito del Comune oppure disponibili presso il cancello d'entrata del Municipio, in biblioteca e in farmacia). Lo screening, infine, si terrà presso la scuola Primaria 'San Francesco d'Assisi' (via Rosmini 13), tutti i giorni (festivi inclusi), dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 (presentarsi indossando la mascherina e portando con sé il questionario e il modulo di consenso, già compilato, oltre ad un documento d'identità).

