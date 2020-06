Lo ha definito "Uno scempio", il sindaco Giuseppe Pignatiello: "Sacchetti, piatti di plastica, carte, ecc... abbandonati sulle panchine in piazza. Rispettiamo la nostra città".

"Castano non è un albergo da usare e dove, poi, qualcuno passerà a pulire, ma è una casa da gestire con cura e attenzione". Lo dice con toni forti e decisi il sindaco Giuseppe Pignatiello, per rispondere, purtroppo, come lui stesso li ha definiti "Allo scempio ed allo schifo lasciati sulle panchine della piazza (sacchetti, piatti di plastica, carte, ecc... abbandonati) nelle scorse ore - afferma - Voglio fare un appunto a queste persone: vedere la situazione non è piacevole, né per me né per i cittadini. Dobbiamo ricordarci che la nostra città è di tutti e tutti, allora, dobbiamo portarle rispetto. Spero che tali atteggiamenti non si verifichino più e chiedo ad ogni castanese grande attenzione, perché se vogliamo una città bella siamo noi i primi a doverla curata".

