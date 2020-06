La rassegna, inserita nella programmazione di 'BA Cultura per l'estate', vedrà una serie di appuntamenti con il cinema, a partire dal prossimo 4 luglio.

Busto Arsizio rinasce... e riparte dalla cultura, in particolare dal cinema! E cosa c'è di meglio delle proiezioni all'aperto, appuntamento consolidato negli anni, ma quest'anno più atteso che mai? La rassegna, inserita nella programmazione di 'BA Cultura per l'estate', è organizzata dalle tre realtà attive tutto l'anno in città nell'ambito della promozione cinematografica: l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, il BA Film Festival e il circuito “Sguardi d'Essai”, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Questo il calendario dei film del mese di luglio

4 luglio – 'Il grande salto' di Giorgio Tirabassi

11 luglio - 'Adorabile nemica' di Mark Pellington

18 luglio – 'Mamma o papà' di Riccardo Milani

25 luglio - 'La febbre' di Alessandro D'Alatri

Le proiezioni sono in programma tutti i sabati sera, con inizio alle 21.45, presso il Giardino quadrato del Museo del Tessile (via Volta 6); in caso di maltempo verranno annullate. L'ingresso è gratuito, ma regolamentato. I posti disponibili sono 150 ed è necessario prenotare, inviando una mail all'indirizzo prenotazioniBAcinema [at] gmail [dot] com.

