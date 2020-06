La politica cuggionese

I vari movimento in vista delle prossime elezioni amministrative di settembre. Cuggiono Democratica ha ufficializzato il suo candidato, mentre gli altri gruppi...

“Il gruppo non ha avuto dubbi sulla scelta del proprio candidato sindaco: Giovanni Cucchetti. L’esperienza amministrativa di Gianni garantisce un proseguo dei programmi con riconferma delle priorità, ma senza perdere di vista le nuove necessità per contrastare la crisi economica e sociale determinata dal diffondersi dell'epidemia da Coronavirus”: così Cuggiono Democratica ha ufficializzato il suo candidato sindaco per le elezioni amministrative di settembre. La lista è stata la prima a proporre un nome per la carica di primo cittadino. Gli altri gruppi politici comunicheranno entro pochi giorni le proprie decisioni; sembra però che le conseguenze economiche, sociali e sanitarie dell’epidemia stiano spingendo i protagonisti a valutare con maggiore attenzione il proprio futuro, con la consapevolezza che le decisioni di oggi avranno un impatto sul futuro, non solo a breve termine. Se il precedente sindaco Maria Teresa Perletti non si esprime circa la possibilità di candidarsi di nuovo, una parte dell’ex maggioranza - Prima Cuggiono e Castelletto - annuncia di “Avere formato una lista di persone nuove ma con competenze e qualità. Siamo alternativi a Cuggiono Democratica, mentre restiamo ancora aperti al dialogo con altri gruppi. Siamo convinti che l’ordinaria amministrazione sia importante ma non sufficiente: è necessario dare uno shock positivo al paese”. Anche la lista civica Agorà non esclude possibili alleanze, pur affermando che “servono valori e programmi comuni, insieme alla consapevolezza che il paese necessita di una visione per i prossimi dieci anni: i provvedimenti presi ragionando solo a breve termine non funzionano”, afferma Massimo Mattiello.

