Nuova lista verso il voto

‘Prima Cuggiono e Castelletto’ è “in dirittura d’arrivo”, conferma Giuliana Soldadino: “Abbiamo cercato qualità e competenze, provando e riuscendo a coinvolgere persone nuove".

Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative e l’ufficialità della candidatura di Giovanni Cucchetti come candidato sindaco di Cuggiono Democratica, le altre liste politiche stanno ultimando gli ultimi dettagli. ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ è “in dirittura d’arrivo”, conferma Giuliana Soldadino: “Abbiamo cercato qualità e competenze, provando e riuscendo a coinvolgere persone nuove. Siamo alternativi a Cuggiono Democratica ma oggi, come nei mesi scorsi, restiamo aperti al dialogo con gli altri gruppi”. ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ afferma che l’ordinaria amministrazione non sarà sufficiente per “recuperare il tempo perso negli ultimi anni, soprattutto perché non possiamo ancora calcolare con precisione le conseguenze dell’epidemia sulla nostra comunità- continua Soldadino- Probabilmente assisteremo all’emergere di nuove povertà, che dovranno essere gestite direttamente dalle Amministrazioni locali senza necessariamente delegare altri enti, peraltro già impegnati con situazioni ordinarie. Nella mia esperienza le idee possono essere realizzate, nel pieno rispetto di regole e adempimenti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro