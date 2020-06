Il centro estivo di Marcallo con Casone sta per iniziare. ‘E-state Smash’, dedicata ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Dal 22 giugno, fino al 7 agosto.

Il centro estivo di Marcallo con Casone sta per iniziare. ‘E-state Smash’, dedicata ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni, partirà il 22 giugno per concludersi il 7 agosto. Le attività del centro, organizzate dall’Associazione Tennis Smash Club, si svolgeranno presso la sede dell’associazione e nel vicino Parco Ghiotti, offerto gratuitamente dall’Amministrazione comunale insieme a un contributo economico. Nel ringraziare l’associazione per l’apporto dato all’attività ricreativa, il sindaco Marina Roma aggiunge che “Questo progetto estivo è il risultato di una riflessione scrupolosa e attenta condotta con i responsabili dell’associazione organizzatrice. Questa proposta ha avuto da subito il nostro sostegno, perché consente di offrire ai nostri ragazzi uno spazio dove poter trascorrere in completa sicurezza un sano periodo di svago e socialità dopo mesi di isolamento forzato”. Per partecipare a ‘E-state Smash’ o ricevere tutte le informazioni, contattare l’Associazione Tennis Smash Club, telefonando al numero 347/3701793 o scrivendo alla mail contattasmash [at] gmail [dot] com.

