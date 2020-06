I 'ghisa' in monopattino

Un nuovo servizio per la Polizia locale di Milano. Gli agenti, infatti, monitoreranno alcune zone del capoluogo anche grazie all'ausilio di monopattini elettrici.

Auto, moto, scooter, biciclette e adesso anche i... monopattini. Cominciato, proprio nei giorni scorsi, il nuovo servizio della Polizia locale di Milano per monitorare le piste ciclabili, le corsie preferenziali e alcune aree pedonali del capoluogo lombardo. In totale, sono otto agenti coinvolti, divisi su turni, che a bordo di quattro monopattini elettrici sorveglieranno la città, verificando la fruibilità dei percorsi e prevenendo e contrastando le soste irregolari. "Lo avevamo annunciato, presentando la ripartenza del servizio dei 'Vigili di Quartiere' - ha fatto sapere in una nota la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo - e ora è realtà. Partiamo dal Municipio 1, che ben si presta per la sua conformazione ad accogliere questa sperimentazione, già estendendo ad aree e corsie ciclabili in diversi altri Municipi di Milano".

