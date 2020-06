Lavori rete fognaria alzaia

Lavori alla rete fognaria lungo l'alzaia del Naviglio. I cantieri prenderanno il via da lunedì 29 giugno, con gli interventi che riguarderanno il rifacimento di alcuni tratti di fognatura.

Lavori alla rete fognaria lungo l'alzaia del Naviglio. I cantieri prenderanno il via da lunedì 29 giugno, con gli interventi che riguarderanno il rifacimento di alcuni tratti della fognatura nei pressi di via Al Palazzo-via 3 Giugno e, quindi, tra le vie S. Uberto e Torino. Ovviamente, per consentire agli operai di svolgere l'attività sono previste chiusure dell'alzaia.

