Centri estivi: poche adesioni

Quelli organizzati dalle Parrocchie godono di buona salute. Quello proposto da Comune e Azienda Sociale, invece, ha avuto un'adesione tiepida. L'iniziativa è la stessa, organizzazione di iniziative estive a beneficio dei giovani di Magnago e Bienate, ma gli esiti sono stati opposti. Prima di cercare di individuare le ragioni di questa scarsa adesione, il sindaco Carla Picco fa entrare in campo i numeri: "L'adesione non sta andando bene - dice - per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia, finora, ci sono stati 7-8 bambini e si potranno formare al massimo due gruppi; per le Elementari, invece, abbiamo avuto 12 o 13 iscritti, mentre nessuna, purtroppo, per le Medie e per i più grandi". Diversa la musica che proviene dai centri organizzati dalle Parrocchie, ognuna delle quali annovera un centinaio di iscrizioni. "E dire - spiega Picco - che quando promuovemmo un sondaggio rilevammo che vi erano 200 richieste, il 70% delle quali a tempo pieno". Ma, al di là dei numeri, quale può essere la spiegazione di un'accoglienza della proposta al di sotto delle attese? "Non è facile spiegare tale fenomeno - conclude il sindaco - un po' avrà inciso la paura della pandemia, un po' forse le famiglie si erano nel frattempo organizzate diversamente; magari tutto questo bisogno non c'era, ma abbiamo, comunque, ritenuto opportuno offrire una simile possibilità".

