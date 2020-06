Nel ricordo di Gussoni

Il sindaco di Ossona, Marino Venegoni, ha voluto rendere omaggio alla figura di Pier Luigi Gussoni, volto molto conosciuto in paese in ambito istituzionale e nella comunità.

Consigliere comunale, assessore, persona profondamente impegnata sul piano sociale per il bene della sua Ossona. Il sindaco Marino Venegoni, durante l'ultima assise consiliare, ha voluto rendere omaggio alla figura di Pier Luigi Gussoni, volto molto conosciuto in paese in ambito istituzionale e nella comunità. "Ricordo Pierluigi Gussoni - ha affermato il primo cittadino ossonese- il Luigi ci ha lasciati prostrato da una sorte che non gli ha permesso di avere più tempo da dedicare agli altri, ci ha lasciato in un momento strano, in punta di piedi, senza un pubblico ricordo. Il Comune è stato per lui un parente stretto a cui ha dedicato l'attenzione dedicata alle persone che si amano, assessore ai servizi sociali, organizzatore ed esecutore di tante azioni quotidiane con un sorriso disarmante". Venegoni ha condensato il significato che Gussoni ha avuto per il Comune di Ossona in quattro caratteristiche precise: metodo, puntualità, passione e dedizione. E tutto ciò "Nonostante gli impegni di famiglia che è riuscito a conciliare bene con la sua attività politica". Venegoni ha concluso l'omaggio sottolineandone la necessità che "Sia un richiamo per tutta la società civile all'impegno nella gestione della cosa pubblica". E ha evidenziato che "Gussoni ha dimostrato che, se ci si vuole impegnare veramente per il bene del proprio comune, il tempo lo si trova". Un'attestazione di stima condivisa anche, dai banchi dell'opposizione, da Marisa Sestagalli (Vivere bene a Ossona) e Monica Porrati (Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia).

