Automagenta... e solidarità

L'impegno della Società San Vincenzo De Paoli - Conferenza San Martino di Magenta. In dono due auto Citroën, date in comodato d’uso dalla concessionaria Automagenta.

Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, la maggior parte di noi è rimasta ligiamente chiusa in casa, ferma e immobile. In quegli stessi momenti, però, c’è chi invece ha macinato chilometri e chilometri, mettendo in moto la solidarietà: è il caso di Gabriella, Grazia e di altri volontari della Società San Vincenzo De Paoli - Conferenza San Martino di Magenta. “La nostra associazione si occupa di persone che hanno bisogno, qualsiasi bisogno: dall’accompagnamento in ospedale al pagamento di una bolletta. A volte la povertà non è la mancanza di cibo, ma è qualcosa di più profondo - ci raccontano. - Abbiamo scelto di dare il nostro sostegno alle famiglie anche durante il lockdown, distribuendo borse alimentari a più di 120 famiglie”. In questa iniziativa, hanno ricevuto un aiuto davvero rombante: due auto Citroën, donate in comodato d’uso dalla concessionaria Automagenta con un’iniziativa denominata #autosolidale, promossa da Alchemia Consulting in coordinamento con gli operatori di CSV Milano. “Noi la chiamiamo provvidenza: il venerdì eravamo senza macchina, finita la burocrazia in una settimana ne avevamo due. Le abbiamo utilizzate per due mesi, da metà aprile circa. Una l’abbiamo già restituita, l’altra la riconsegneremo alla fine del mese. I vertici della nostra associazione ci avevano chiesto di fermarci in questo periodo, per una questione di sicurezza personale, ma noi abbiamo continuato con la nostra opera - proseguono Gabriella, presidente della Conferenza magentina, e Grazia - Tranne naturalmente i volontari più anziani, più a rischio. Purtroppo, però, non possiamo incontrare i bisognosi quanto facevamo prima. La componente umana di incontro, che caratterizza la nostra associazione, viene purtroppo a mancare”. Dopo questo regalo inaspettato, la San Vincenzo ha un altro sogno nel cassetto: “Siamo attivi a Magenta da 40 anni, grazie anche a Santa Gianna Beretta Molla. Ora abbiamo bisogno di giovani che portino avanti l’associazione”.

