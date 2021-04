Segre cittadina onoraria

Anche Magenta, alla fine, rende omaggio alla senatrice a vita e ‘memoria’ storica del dramma dell’Olocausto.

