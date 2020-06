Sport e attività per i giovani

Dal 6 al 31 luglio, l'iniziativa promossa dall'Asd Arluno. Quartiere generale sarà il campo di via della Repubblica 1 e destinatari saranno i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni.

Per riannodare i fili con la normalità dopo l'emergenza, lo sport è davvero un toccasana. Specialmente per i ragazzi che in modo particolare hanno risentito delle limitazioni imposte dalla pandemia. L'Asd Arluno ne è ben consapevole e ha per questo deciso di mettere a disposizione un ampio ventaglio di attività dal 6 al 31 luglio. Quartiere generale dell'iniziativa sarà il campo di via della Repubblica 1 e destinatari saranno i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Gli sport proposti saranno tiro con l'arco e pallavolo. Il progetto non abbraccia, però, il solo ambito sportivo. Tra le attività, infatti, rientrano anche la possibilità di approfondire la conoscenza dell'inglese e la dotazione di uno spazio in cui poter essere assistiti nei compiti. Le prenotazioni, per chi fosse interessato, potranno avvenire entro domenica 28 giugno al numero 331/6012947. Insomma, un panorama di offerte in grado di coniugare l'esercizio fisico con quello della mente. 'Mens sana in corpore sano', diceva il poeta latino Giovenale. Ad Arluno hanno declinato la massima appieno.

