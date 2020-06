La banda fino al 2022

Intesa che funziona si rinnova e potenzia. Il Comune di Villa Cortese e il corpo bandistico San Filippo Neri hanno rinnovato la loro stretta di mano fino al 31 dicembre 2022. La ragione del rinnovo della convenzione che regna tra i due enti emerge tra le pieghe della delibera adottata dall'Amministrazione del sindaco Alessandro Barlocco. "Da tempo - vi si legge - il corpo San Filippo Neri collabora con l'Amministrazione, al fine di diffondere e promuovere la conoscenza della cultura musicale tra i cittadini di Villa Cortese, sia attraverso l'accompagnamento alle commemorazioni ufficiali ed altri eventi o manifestazioni culturali e ricreative, sia mediante la realizzazione di progetti di educazione musicale rivolti ai più giovani, in particolare agli alunni dell'Istituto comprensivo". Il patto tra Comune e corpo bandistico rappresenta, quindi, anche una sorta di investimento sul futuro delle giovani generazioni nella consapevolezza della funzione formativa e aggregativa esercitata dal suonare insieme e dall'attività del suonare come strumento di crescita individuale e di responsabilizzazione. La convenzione prevede che il Comune eroghi una somma di 5.300 euro a supporto delle attività compiute dal sodalizio musicale.

