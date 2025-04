Un Tigros a Villa Cortese

Dove c'era lo storico 'Colomba Più' ora è in costruzione un nuovo Tigros. Il Comune apre la possibilità di candidarsi per chi è in cerca di un impiego.

Nuova opportunità per chi deve fare la spesa, ma anche per chi è in cerca di un'occupazione. L'apertura di un nuovo punto Tigros a Villa Cortese è destinata a generare ampi benefici su due versanti. Ai cittadini villacortesini che debbano reperire un impiego, il comune ha rivolto l'invito ad approfittarne inviando entro il 23 aprile un curriculum vitae a urp [at] comune [dot] villacortese [dot] mi [dot] it e partecipando così ai colloqui di selezione. Il nuovo esercizio commerciale, rende noto il comune, cerca profili di vario tipo, dall'addetto alle vendite a quello alla cassa a quelli per i comparti ortofrutta, mondo del fresco, macelleria e salumeria. Profili occupazionali in grado di intercettare le esigenze lavorative di chi voglia sbarcare per la prima volta nel mondo del lavoro come di chi voglia professionalmente riqualificarsi in altro ambito rispetto a quello in cui attualmente opera.

